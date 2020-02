Selvaggia Lucarelli contro Elettra Lamborghini: “Non hai talento” (Di martedì 11 febbraio 2020) Questo articolo Selvaggia Lucarelli contro Elettra Lamborghini: “Non hai talento” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Scontro aperto tra Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini. La giornalista non le ha mandate a dire alla protagonista dell’ultimo Festival. Vero e proprio duello a distanza e scontro aperto tra Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli. Infatti sembra che la cantante non avrebbe partecipato a ‘Domenica In’ proprio perché tra gli opinionisti ci sarebbe stata la … youmovies

trash_italiano : #DomenicaIn, una signora del pubblico scatena il trash per attaccare Selvaggia Lucarelli - trash_italiano : Elettra Lamborghini dà buca a #DomenicaIn per via di Selvaggia Lucarelli - stanzaselvaggia : Catastrofe Leotta, 7 ad Amadeus, Lauro non classificato... la pagella della finale. -