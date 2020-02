Sassi da cavalcavia, Fresi a Sky Tg24: "Poteva essere grave". VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) "Ci è esploso il vetro davanti quindi abbiamo capito di aver urtato qualcosa". Così l’attore Stefano Fresi racconta a Sky Tg24 i momenti di paura vissuti dopo che, mentre si trovava in macchina lungo la A25 verso la Capitale, la vettura che guidava è stata colpita da alcuni Sassi lanciati da un cavalcavia. Fresi si trovava in macchina, poco dopo la mezzanotte del 9 febbraio, con Alessandro Benvenuti, "che aveva notato due sagome muoversi sul cavalcavia". "Sono riuscito a tener ferma la macchina, a non sbandare", ricorda ancora l'attore, rivivendo quei momenti. "Il sasso è entrato in macchina e ha colpito Alessandro Benvenuti" “Il sasso è entrato in auto e ha colpito la pancia del povero Alessandro che fortunatamente non si è fatto molto male. Ci ha dato molto più fastidio la nuvola di vetri che si è liberata in macchina e ci ha fatto bruciare gli ... tg24.sky

