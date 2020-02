Restano tre giorni senza acqua: i cittadini scendono in piazza a protestare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Restano per tre giorni senza acqua, poi scendono in strada a protestare. È successo a Licola Mare, dove la cittadinanza si è presentata in piazza Colombo per far sentire la propria voce. Un folto gruppo di persone ha lamentato i danni portati dalla mancanza del servizio, soprattutto nelle case dove vivono bambini ed anziani. I partecipanti alla protesta hanno bloccato completamente il traffico, arrivando anche ad impedire il regolare spostamento dei trasporti pubblici. Soltanto l’intervento dei Carabinieri ha permesso di ristabilire l’ordine. L'articolo Restano tre giorni senza acqua: i cittadini scendono in piazza a protestare proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Notiziedi_it : Coronavirus, a Roma restano tre i casi confermati. Febbre per due bambini di ritorno da Wuhan… - infoitinterno : Coronavirus, a Roma restano tre i casi confermati. Febbre per due bambini di ritorno da Wuhan -