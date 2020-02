Raffiche di vento a Vinadio | gravi danni stabilimento acqua Sant’Anna

Allerta meteo Milano e Lombardia : martedì 11 febbraio vento forte e Raffiche oltre i 100 km orari : Allerta meteo arancione per il rischio di vento forte a Milano e in gran parte della Lombardia nella giornata di domani, martedì 11 febbraio. La protezione civile della Lombardia ha diramato un avviso per il rischio di danni provocate dalle raffiche, che potrebbero superare i 100 chilometri orari, con il rischio di crollo d’impalcature, cartelloni, alberi e coperture delle abitazioni.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : attese Raffiche di vento fino a 74 km/h : “Nelle prime 6-8 ore della giornata di martedì 11 febbraio è prevista una ventilazione sud-occidentale sulle seguenti aree: crinale appenninico centro-orientale, colline romagnole, zona costiera meridionale. Le raffiche stimate raggiungeranno i 62-74 Km/h (scala Beaufort 8) con i fenomeni in attenuazione a partire dalla tarda mattinata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo ...

Maltempo Slovenia - forti Raffiche di vento : albero crolla su auto - un morto : Da ieri la Slovenia è bersagliata da forti raffiche di vento: hanno provocato danni e disagi sopratutto nella parte nordorientale del Paese. I media locali riferiscono che questa mattina un albero è stato sradicato dalla forza del vento e si è abbattuto su un’auto in viaggio tra Dravograd e Maribor, provocando un morto. Migliaia di abitazioni sono interessate da blackout. Disagi si registrano sulle reti stradali e ...

Tempesta Ciara arriva in Italia/ Raffiche di vento fino a 200 chilometri orari e... : Tempesta Ciara arriva in Italia: Raffiche di burrasca sino a 200 chilometri orari, ecco quali saranno le regioni investite dalla sua furia

Previsioni Meteo - nuova tempesta di vento da Ovest a inizio settimana : Raffiche da 180km/h - come un Uragano : Previsioni Meteo – L’inizio settimana prossimo, vedrà una scalfittura del campo anticiclonico a opera di un flusso instabile nordatlantico in abbassamento di latitudine. Non sono attese grosse conseguenze in termini di instabilità, tutt’al più saranno possibili formazioni nuvolose, per correnti un po’ più umide nord-occidentali, sui settori Alpini e su quelli tirrenici, specie interni e appenninici, ma associate a fenomeni ...

Forti Raffiche di vento - controllo del patrimonio arboreo a Pontecagnano Faiano : Tempo di lettura: 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Il Comune di Pontecagnano Faiano, anche in virtù delle Forti raffiche di vento verificatesi in queste ore, ha predisposto una task force di addetti al monitoraggio degli alberi presenti sul territorio al fine di verificarne le condizioni e la stabilità. Un lavoro, quello affidato a tecnici specializzati, che servirà a valutare la necessità di programmare un piano di intervento ...

Allerta meteo a Roma - alberi cadono su auto e vetrine di negozi per le forti Raffiche di vento : Sono decine gli interventi della polizia locale da nord a sud di Roma dal pomeriggio di oggi, giornata di Allerta meteo per forte vento. Le raffiche hanno sradicato alberi caduti su vetrine di negozi e auto, i vigili urbani hanno chiuso strade e gestito la viabilità. Fortunatamente nessun ferito.Continua a leggere

Milano - forti Raffiche di vento e cade un albero : donna schiacciata - è grave : Meteo avverso su tutta la penisola, forti raffiche di vento hanno creato grossi disagi. grave una donna a Milano Condizioni meteorologiche avverse stanno portano disagi lungo tutta la penisola e gli stessi Vigili del Fuoco, tramite i loro tweet aggiornano dei pronti interventi. Oggi è toccato a Milano, dove in via Tacito attorno alle 15.30 […] L'articolo Milano, forti raffiche di vento e cade un albero: donna schiacciata, è grave proviene ...

Maltempo Napoli - cade un albero su via Foria : forti Raffiche di vento su tutta la città : Le forti raffiche di vento su tutta Napoli hanno portato alla caduta di una grossa palma su via Foria: tanta paura ma nessun ferito. Traffico in tilt: motorini ed automobili costrette a fare "slalom" attorno all'albero caduto. Il forte vento ha fatto volare in strada anche un cassonetto dell'indifferenziata. Domani scuole chiuse a Napoli.Continua a leggere

Milano - Raffiche di vento forte si abbattono sulla città : tetti scoperchiati e auto danneggiate : raffiche di vento forte si sono abbattute ieri sulla città di Milano provocando ingenti danni a numerose abitazioni: diverse le chiamate pervenute ai vigili del fuoco chiamati a intervenire in diverse zone della città, dove i tetti di due strutture diverse sono stati spazzati via dal vento finendo su alcune auto parcheggiate.Continua a leggere

Meteo Italia - forti Raffiche di vento : danni e feriti da Nord a Sud : danni e disagi dalla giornata di ieri da Nord a Sud a causa delle forti raffiche di vento. Nel corso della notte sono stati oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Palermo effettuati per il forte vento che si è abbattuto su tutta la zona. Si registrano in particolare rami caduti, cartelloni divelti e oggetti caduti dai balconi. Un uomo di 86 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna, dopo una ...

Maltempo : danni ovunque e Raffiche di vento fino a 200km/h : Due giorni di forte vento stanno mettendo a dura prova la Penisola. Ci sono stati molti disagi da Nord a Sud. vento e alberi caduti a Roma Sono stati circa 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi a causa di alberi caduti, pali e insegne precipitate. Davanti al policlinico Umberto I di Roma un albero è caduto colpendo una persona. Zone isolate Riferisce l’Ansa, che nel pomeriggio si è deciso di sospendere i ...

Maltempo - forte vento in Alto Adige : Raffiche da 164 km/h in montagna : La perturbazione, che in queste ore sta attraversando le Alpi, è accompagnata da vento forte. Valori record si registrano sia in alta montagna con 164 km/h sulla Cime Undici a 2.926 metri di quota sopra Curon in val Venosta, che a valle, come per esempio a Predoi, dove le raffiche hanno toccato i 98 km/h. Causa vento numerosi impianti di risalita sono rimasti chiusi. Sta nevicando lungo la cresta di confine, soprattutto sul versante ...

Vento forte in Piemonte : le Raffiche hanno flagellato le valli dell’Ossola - numerosi danni : danni e disagi in Piemonte, a causa del forte Vento che per tutta la giornata di ieri ha interessato le valli dell’Ossola: numerose le piante sradicate, i tetti in lamiera scoperchiati e le tegole sollevate. Piante sradicate hanno creato problemi anche in Valle Antigorio, a Crodo, e in Valle Vigezzo a Santa Maria Maggiore e a Malesco: alcuni alberi sono caduti sui fili della luce a Vigiallo e per per tale motivo si sono registrati ...