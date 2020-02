Oscar 2020: Joaquin Phoenix è il Migliore Attore Protagonista per Joker (Di lunedì 10 febbraio 2020) La star di Joker, Joaquin Phoenix, conquista il premio per il Migliore Attore Protagonista agli Oscar 2020. Rispettate le previsioni della vigilia, Joaquin Phoenix si porta a casa l'Oscar 2020 come Migliore Attore Protagonista per Joker. Quello di Phoenix è stato un cammino trionfale nella stagione dei premi, coronato dalla statuetta più bella conquistata poche ore fa. Joker ha avuto la sua anteprima alla Mostra del Cinema di venezia lo scorso settembre dove ha vinto il Leone d'Oro come miglior film. Da allora la pellicola e il suo interprete hanno conquistato una pioggia di premi compresi Golden Globe, Screen Actors Guild Award, BAFTA e Critics' Choice Award. Il personaggio di Joker ha fatto la sua comparsa nei ... movieplayer

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - repubblica : Oscar 2020, Natalie Portman porta ricamati sul vestito i nomi delle registe 'snobbate' alle nomination [aggiornamen… -