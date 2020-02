New York-Londra in meno di 5 ore: VENTO a 425 km/h (Di lunedì 10 febbraio 2020) Riprendiamo il discorso relativo alla tempesta "Ciara". Nella giornata di ieri ha raggiunto la pressione minima ha toccato un valore incredibile: 929 hPa. Osservandone la struttura da qualsiasi immagine satellitare era possibile identificare facilmente l'occhio ed è per questo che è stato definito un vero ciclone artico. Ma cos'è esattamente un ciclone polare, un ciclone artico o un uragano artico? Oltre alle acque tropicali, dove si formano tempeste tropicali e uragani che un po' tutti conoscono, ci sono altre aree oceaniche molto più fredde in cui si verificano processi termodinamici molto simili. Stiamo parlando delle acque dell'Atlantico settentrionale o addirittura del Mar Glaciale Artico. Si tratta di sistemi di bassa pressione in cui i processi di approfondimento danno luogo a strutture che, viste dal satellite, appaiono molto simili a quelle dei mari tropicali. ... meteogiornale

disinformatico : Il vento in quota sull'Atlantico è talmente intenso che un aereo è arrivato con DUE ore di anticipo da New York a L… - repubblica : Record nei cieli dell'Atlantico. British Airways vola da New York a Londra in 4 ore e 56 minuti per i forti venti