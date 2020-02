Milano, tram deraglia in via Coni Zugna: nessun ferito, traffico in tilt (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un tram della linea 2 è fuoriuscito dai binari in via Coni Zugna a Milano. L'episodio è accaduto attorno alle 9.15 di lunedì 10 febbraio, per cause ancora in fase di accertamento. nessuno è rimasto ferito, ma il traffico è andato in tilt causando non pochi disagi ad automobilisti e pendolari che stavano dirigendosi sul posto di lavoro. fanpage

