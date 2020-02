Di questa notte degli Oscar un po' anonima ricorderemo che i film Netflix restano fuori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Irishman non ha preso nulla perché era prodotto da Netflix o perché il regista di Goodfellas rifaceva se stesso come le band di stagionati professionisti rifanno le cover di successo (con gestualità inossidabile e meccanica, mood inimitabile e stranoto)? La prima ipotesi sembra implicitamente confermata dalla rigorosa astinenza pure di Storia di un matrimonio (che aveva tre nomination ed è uno dei film dell’anno, con o senza Oscar), anch’esso disponibile da mesi sulla stessa piattaforma di video on demand. Come se il rosso di quel marchio fosse diventato un segnale d’allarme per la comunità hollywoodiana che si è vista invadere dai barbari del cinema on line in pochissime stagioni e senza preavviso.È forse l’unica nota di rilievo sul taccuino della cronaca di una edizione degli Oscar un po’ anonima e ... huffingtonpost

