Coronavirus: 908 morti e 40mila contagi, la nave Diamond Princess resta in quarantena (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ salito a 908 il bilancio dei morti in Cina per il Coronavirus, mentre i casi di contagio hanno superato quota 40mila: lo hanno reso noto le autorità di Pechino. Nell’aggiornamento quotidiano la National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese, ha confermato che il numero di infezioni è 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Ci sono stati 97 nuovi decessi per virus – 91 nella provincia di Hubei, la più colpita – portando il bilancio nazionale delle vittime a 908. Per quanto riguarda le persone contagiate sulla nave Diamond Princess, bloccata nella baia di Yokohama, i medici hanno avvertito sul rischio concreto di diffusione del Coronavirus. L’agente patogeno può trasmettersi tramite tosse, e con un semplice starnuto a un metro di distanza dalla persona infetta. A differenza delle ... meteoweb.eu

