VIDEO Diodato vincitore a Sanremo 2020 | la clip ufficiale di “Fai rumore”

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 con la sua incantevole canzone "Fai rumore". Il brano, in pieno stile melodico e cantato nel solco della grande tradizione musicale italiano, ha incantato il pubblico del Teatro Artiston e ha convinto televoto, giuria demoscopica e giuria della stampa che hanno voluto premiare questo giovane artista definitivamente esploso nella celeberrima kermesse canora. LA CLASSIFICA FINALE DI Sanremo 2020 TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A Sanremo 2020 NUOVE PROPOSTE Eugenio in via di Gioia Tecla Fadi Leo Gassmann Gabriella Martinelli e Lula Fasma Marco Sentieri Matteo Faustini CAMPIONI Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Francesco Gabbani

