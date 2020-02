Sorpresi nel Sonno dal Rogo: nelle Fiamme Muoiono La Mamma e i sei Figli (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio, un terribile Rogo ha ucciso un’intera famiglia. La tragedia è avvenuta a Cliton, una cittadina dello stato del Mississippi, negli Stati Uniti. È da poco passata la mezzanotte (ora locale). Brittany Presley, una Mamma di 33 anni, e i suoi 6 Figli sono già a letto addormentati. In pochi minuti, un Rogo inizia ad avvolgere l’abitazione. Nessuno ha la possibilità di fuggire, rimangono tutti intrappolati nelle stanze. La Mamma e i suoi Figli Muoiono tra le Fiamme. L’unico che riesce a mettersi in salvo è il marito della donna, nonché il padre dei suoi Figli. È miracolosamente riuscito a fuggire all’incendio e ha cercato, purtroppo invano, di salvare anche una delle Figlie. Appena è fuori dal Rogo, lancia l’allarme. Arrivano immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco. I secondi cercano di domare le ... youreduaction

