Sanremo 2020, Diodato ammette in diretta tv: “La mia canzone è dedicata anche a Levante” (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, Fai Rumore di Diodato è dedicata a Levante “Fai rumore”, la canzone di Diodato che ha vinto il Festival di Sanremo 2020, è dedicata alla ex fidanzata Levante?”. Il vincitore del Festival rompe il silenzio sul gossip in diretta tv a Domenica In e, alla domanda incalzante di Mara Venier, Diodato ammette che “Sì, la mia canzone è dedicata anche a Levante”. (Qui il testo della canzone) Così, Diodato soddisfa la curiosità del pubblico sulla sua storia d’amore con Levante finita qualche mese prima dell’inizio del Festival. La canzone vincitrice di Sanremo 2020 aggiunge Diodato: “È un invito ad abbattere i muri che creano silenzi. Silenzi che si creano dopo la fine di una relazione. O anche nell’amicizia. Questa cosa, questi silenzi fanno nascere delle cose errate nelle nostre teste, ma poi basta un confronto e non uno scontro ... tpi

