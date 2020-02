Ivan Cottini regala emozioni anche a Sanremo 2020 e ci ricorda che la diversità è un valore (VIDEO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Ci sono stati davvero moltissimi momenti emozionanti in questa edizione del Festival di Sanremo e la finale non poteva non regalarci qualcosa di molto forte. Ivan Cottini è stato tra i protagonisti della serata finale del Festival con una esibizione che abbiamo già visto anche in altre occasioni ma che è sempre emozionante e ci ricorda soprattutto il messaggio speciale che il ballerino affetto da sla vuole lanciare. La diversità per Ivan non è un ostacolo, la sua sedia a rotelle, il fatto di non poter danzare come avrebbe voluto, continuando la sua carriera da ballerino professionista non gli impediscono di danzare e arrivare dritto al cuore di chi lo guarda. Un ringraziamento speciale ad Amadeus ch egli ha dato modo di esibirsi sul palco davanti a milioni di spettatori. Non possiamo non menzionare anche Eleonora Daniele, come del resto ha fatto anche Amadeus ricordando che la ... ultimenotizieflash

IlContiAndrea : Comunque da scaletta mancano ancora i Gente de Zona, De Sica, Ivan Cottini, l'omaggio ad Alberto Sordi e Grigolo. Q… - Unf_Tweet : GRANDISSIMO ESEMPIO #IvanCottini regala emozioni anche a #Sanremo2020 e ci ricorda che la diversità è un valore (VI… - RedazioneLaNews : Sul palco Ivan Cottini: il ballerino che combatte la sclerosi con la danza -