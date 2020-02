Domenica In, Mara Venier si schiera con Bugo. E lancia una stoccata alla D’Urso (Di domenica 9 febbraio 2020) Location inedita per Mara Venier, che ha condotto lo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2020 direttamente dal Teatro Ariston. La conduttrice, vestita con un tailleur bianco, ha intervistato i cantanti che si sono sfidati per la Palma d’Oro e ha approfondito i temi più caldi con il supporto di esperti e giornalisti, tra i quali Mara Maionchi, Francesco Facchinetti e Selvaggia Lucarelli. Uno dei momenti più chiacchierati della settantesima edizione del Festival è, sicuramente, il momento dell’abbandono del palco da parte di Bugo in seguito alle offese di Morgan. La Venier ha accolto proprio Bugo, per permettergli di chiarire la sua posizione. Faccio fatica a parlare di ciò che è accaduto – ha ammesso Bugo -. Conosco Marco da 17 anni e, come tutti gli amici, si litiga. Lo scenario ha esasperato la situazione. Avevo la canzone già pronta in primavera, ma quando l’ho ... dilei

