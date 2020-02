Come Salvini si sta per rimangiare l’ok della Lega al processo Gregoretti (Di domenica 9 febbraio 2020) Cesare Zappieri sul Corriere della Sera racconta oggi che la Lega si sta per rimangiare l’ok al processo Gregoretti in Giunta. In Aula il Carroccio medita di astenersi o di uscire dall’aula al momento del voto mentre l’ex ministro dell’Interno prepara la sua difesa a Palazzo Madama. D’altro canto le elezioni in Emilia-Romagna sono passate (e pure perse), quindi non c’è più bisogno di fare la vittima: Mercoledì l’Aula del Senato voterà sulla richiesta di mandare a processo Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Ma a differenza di quanto avvenne in commissione il 20 gennaio scorso, stavolta la Lega potrebbe non esprimersi a favore. Una scelta non determinante ai fini della decisione perché la maggioranza (M5S-Pd-Iv-Leu), che pure allora non partecipò allo scrutinio, ha i numeri più che sufficienti per mandare alla sbarra l’ex ministro dell’Interno. Ma ... nextquotidiano

