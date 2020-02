Addio a Mirella Freni, la celebre soprano morta a 85 anni (Di domenica 9 febbraio 2020) È morta il soprano Mirella Freni. La celebre cantante lirica si è spenta nella sua casa di Modena. Avrebbe compiuto 85 anni fra pochi giorni, il prossimo 27 febbraio. La cantante era da tempo malata. Mirella Freni, nota in tutto il mondo, debuttò giovanissima, a soli 19 anni, al Teatro Comunale di Modena con la "Carmen" di Georges Bizet, ma già a 10 anni si era esibita in un concorso della Rai. Tra i suoi altri ruoli celebri, Desdemona in Otello e Aida. Nel 2010 a Verona le fu assegnato l’Oscar della lirica alla carriera. La sua vita e la sua carriera sono state legate a quella di un altro grandissimo esponente della musica lirica italiana, Luciano Pavarotti. Le loro mamme lavoravano insieme, come operaie, alla Manifattura tabacchi di Modena. fanpage

HuffPostItalia : Addio a Mirella Freni - GCMuzzarelli : Addio Mirella - AnnaritaNinni : RT @HuffPostItalia: Addio a Mirella Freni -