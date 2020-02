Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 19:30 (Di sabato 8 febbraio 2020) Viabilità DEL 8 FEBBRAIO 2020 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA TANGENZIALE EST. USCITA CONSIGLIATA VIA FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUAZIONE SULLA PRENESTINA, PER INCIDENTE CODE TRA COLLE MONFORTANI E COLLE DEL SOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI Roma A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+000. INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 9 FEBBRAIO E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN ... romadailynews

