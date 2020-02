Saremo 2020, Bugo lascia il palco in polemica con Morgan (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan Caos sul palco di Festival di Sanremo 2020. Durante l’esibizione con Morgan, Bugo ha abbandonato improvvisamente il palco rendendo impossibile il proseguimento della performance canora. Causa del fuori programma, un clamoroso litigio tra i due. Che qualcosa stesse andando storto lo si era capito dal fatto che Morgan, senza preavviso, avesse cambiato il testo della canzone Sincero. “La tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che stai su questo palco“ ha cantato Morgan, puntando il dito contro il compare, che in quel momento è uscito – anzi scappato – di scena. L’orchestra a quel punto ha interrotto l’esecuzione del brano. Amadeus è entrato in scena cercando di capire cosa fosse successo. E con lui Fiorello, nel tentativo di riempire gli interminabili secondi. L’uscita di scena di Bugo ha aperto un caso: la canzone ora ... davidemaggio

VespoliG : RT @SaferinternetIT: Martedì 11 febbraio 2020 per il #SaferInternetDay saremo in milioni da tutto il mondo per costruire insieme un interne… - naengmjeon : Achille Lauro Cher festival di Saremo 2020 Oscar 1986 #Sanremo2020 -