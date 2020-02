Sanremo 2020: l’esibizione di Morgan e Bugo nella lingua dei segni (Di sabato 8 febbraio 2020) Non si è parlato d’altro dopo la fine della penultima puntata di Sanremo 2020 se non della lite tra Bugo e Morgan che ha spinto il primo ad abbandonare il palco durante l’esibizione: su Twitter sta spopolando il video del testo cantato da Morgan in lingua dei segni che dimostra l’abilità dei traduttori nell’interpretazione. Lo stesso è stato trasmesso in diretta su RaiPlay dove tutte le sere, in contemporanea alla versione di Sanremo di Rai1, vi è quella tradotta in Lis per i non udenti. Esibizione di Morgan e Bugo nella lingua dei segni All’inizio della clip diventata virale su tutti i social network non si può non notare il loro imbarazzo nel sentire un testo a cui non erano preparati. Morgan ha infatti cambiato la prima strofa pochi minuti prima di entrare all’Ariston, modifica di cui nessuno era a conoscenza e che ha colto tutti di sorpresa. Ma ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -