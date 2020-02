Sanremo 2020 | Achille Lauro bacia in bocca Boss Doms sul palco dell’Ariston (Di domenica 9 febbraio 2020) Non delude Achille Lauro, che con l’ennesimo incredibile outfit ha intrattenuto tutto il pubblico dell’Ariston durante la Finale di Sanremo. A fine esibizione Achille ha baciato il bocca Boss Doms. Non ha deluso il suo pubblico innamorato Achille Lauro, che per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2020 ha scelto un outfit da Regina Elisabetta … L'articolo Sanremo 2020 Achille Lauro bacia in bocca Boss Doms sul palco dell’Ariston è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -