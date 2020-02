Offerte Unieuro su PS4 Pro e Super Smash Bros.: gli sconti migliori fino al 13 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Videogiocatori gioite, perché è tempo di nuove Offerte Unieuro. Promozioni che si avviano nella giornata di oggi e che naturalmente si concentrano su alcuni degli attuali protagonisti del settore gaming. Dall'8 al 13 febbraio, come il sito del noto retailer segnala, potrete portarvi a casa diversi prodotti dal forte sapore geek, ed in particolare di casa Sony e Nintendo. amazon box="B07VKLNNVL" Partendo dal fronte PlayStation, le Offerte Unieuro odierne propongono, sia online che nei negozi disseminati in tutta Italia, la più potente PlayStation 4 Pro al prezzo di 299,99 euro, contro quello iniziali di listino di 409,99 euro. La console di ultima generazione made in Japan si accompagna ad un voucher di Fortnite, la celebre Battaglia Reale a marchio Epic Games, attualmente in aria di seconda stagione - al via il prossimo 20 febbraio. Se invece avete intenzione di acquistare la ... optimaitalia

OptiMagazine : Offerte #Unieuro su #PS4Pro e Super Smash Bros.: gli sconti migliori fino al 13 febbraio - HDblog : RT @HDblog: LG 55B9 OLED, iPad Mini, S10+, Sony 7M3 e casa nelle offerte migliori di oggi - GiuseppeCitera7 : RT @HDblog: LG 55B9 OLED, iPad Mini, S10+, Sony 7M3 e casa nelle offerte migliori di oggi -