Meteo PROSSIMA SETTIMANA: varie Regioni sotto Bufera (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo un lunghissimo periodo governato quasi esclusivamente dell'alta pressione, ecco che nel corso della NUOVA SETTIMANA l'atmosfera sembra tornare finalmente ad agitarsi. Salvo sorprese, il Meteo comincerà a divenire meno stabile e ci proporrà più di un occasione per rivedere la pioggia e anche un po' di freddo e neve. Dopo un fine SETTIMANA nel quale si saranno già in parte notati alcuni piccoli segnali di cambiamento, specie nella giornata di domenica, lunedì il Meteo assumerà un atteggiamento decisamente meno statico rispetto al weekend. Al Centro-Nord avremo una diffusa nuvolosità è potranno anche cadere alcune piogge come sul Friuli Venezia Giulia, sulla Liguria e a scendere su molti tratti dell'area tirrenica, dalla Toscana fino alla Campania. Tempo più tranquillo invece sul resto d'Italia. Rinforzano i venti di Libeccio ed aumentano le temperature. Martedì sarà ... meteogiornale

