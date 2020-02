LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca il podio in tecnica classica senza Klaebo (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del weekend maschile – La presentazione del weekend femminile Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint odierne di Falun, in Svezia, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Si gareggia in tecnica classica. Giornata particolare, quella che si prospetta in terra scandinava. Non ci sarà infatti l’uomo che avrebbe dovuto far partire proprio da qui la rincorsa nei confronti del russo Alexander Bolshunov in classifica generale: Johannes Klaebo, infatti, è assente a causa della rottura di un osso di un dito della mano sinistra, avvenuta peraltro in modalità di cui avrebbe fatto benvolentieri a meno, come ha spiegato in un vlog seguito all’annuncio della rinuncia sul proprio account Instagram. Per Bolshunov, dunque, un’opportunità non già di vincere (quel discorso è ... oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Sofia Goggia vuole vincere Federica Brignone per avvicinare Shiff… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Garmisch 2020 in DIRETTA. Maurberger: che rimonta! Piove: condizioni estreme - #alpino… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Garmisch 2020 in DIRETTA. Maurberger: che rimonta! Piove: condizioni estreme - #alpino… -