La giunta leghista in Piemonte si alza lo stipendio (Di sabato 8 febbraio 2020) La giunta leghista che guida il Piemonte si alza di mille euro lo stipendio. La Repubblica Torino racconta che in Regione un progetto di legge a prima firma Alberto Preioni, capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris, punta a rimpolpare i salari degli assessori, messi a dieta nel 2012 quando sull’onda di Rimborsopoli si decise che chi, nella giunta e nell’ufficio di presidenza del Consiglio, utilizzava l’auto blu con relativo autista, avrebbe avuto una decurtazione nello stipendio di un terzo sulla parte relativa al rimborso spese: 3 mila e 500 euro che gli assessori dotati di chauffeur si sono trovati, finora, ridotta a seconda dei mesi, tra i 1200 e i 1700. Con la nuova norma il rimborso tornerebbe integrale e l’auto blu a disposizione. L’opposizione Pd-5stelle promette battaglia contro «l’ennesimo regalo alla casta», come lo definiscono i grillini e contro «una norma che va nella ... nextquotidiano

Noovyis : (La giunta leghista in Piemonte si alza lo stipendio) Playhitmusic - - AntonellaCabrss : ?????? Sardegna come Wuahn, isolata senza più voli per colpa della Giunta leghista incompetente - Giuliaerdas59 : Sardegna come Wuahn, isolata senza più voli per colpa della Giunta leghista incompetente -