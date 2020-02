Coronavirus, tutte le notizie della notte: morto un cittadino americano a Wuhan. Le vittime salgono a 724 (Di sabato 8 febbraio 2020) I morti da Coronavirus salgono a 724, tra questi un cittadino americano di 60 anni che si trovava a Wuhan. Si tratta della prima vittima statunitense da quando si è diffuso il virus. A renderlo noto l’ambasciata statunitense a Pechino. Tra le vittime anche un cittadino giapponese ricoverato a Wuhan. Continua ad aumentare anche il numero di contagiati sulla nave da crociera ferma in Giappone. Sono stati scoperti tre nuovi casi: sono 64, in tutto, le persone risultate positive. A bordo della nave anche 35 italiani, al momento nessuno di loro risulta essere stato contagiato. Nel complesso il numero di persone contagiate da Coronavirus nel mondo sfiora i 35mila. Aumenta anche il numero delle persone dimesse dagli ospedali, che supera i 2mila. Si allungano i tempi della quarantena per gli italiani rientrati da Wuhan dopo che un ricercatore di 29 anni è risultato positivo al ... open.online

