Bugo lascia Morgan sul palco di Sanremo 2020: ecco perché | VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) . Bugo lascia Morgan sul palco di Sanremo 2020: ecco perché VIDEO Morgan Bugo – Morgan e Bugo sono stati squalificati dal 70esimo Festival di Sanremo. Il motivo? Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston nel corso dell’esibizione con Morgan del brano “Sincero”. Il regolamento del Festival prevede che chiunque non finisca l’esibizione non può continuare la gara. Cosa è successo La scena non era preparata e ha provocato momenti di grande imbarazzo, con Amadeus e Fiorello che hanno provato a recuperare la situazione. Il motivo dell’imprevisto di Bugo è dovuto al fatto che Morgan, in apertura della canzone, ha cambiato il testo del loro brano, cantando: “Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. Le parole originali di Sincero ... tpi

