Achille Lauro chiude Sanremo 2020 nei panni di Elisabetta I, la regina vergine illuminata (Di domenica 9 febbraio 2020) Chi pensava a una conclusione estrema o futuristica, è rimasto a bocca asciutta. Nelle ultime due esibizioni a Sanremo 2020 si è capito che gli abiti di Achille Lauro “facevano” la canzone. Non erano omaggi svincolati, ma tessuto connettivo di un racconto che univa musica, parole e scelte di stile. Niente maschere, tutto molto concreto, anche se in un happening d'artista. Il rapper perfomer aveva infatti deciso di presentare il suo nuovo brano attraverso figure iconiche nella loro capacità di andare contro corrente rimanendo fedeli alla loro natura ultima. Persone che, andando al nocciolo della questione, hanno saputo fregarsene di etichette e pregiudizi. Anzi, che erano incapaci anche solo di averne, tanto erano libere. 70° Festival Di Sanremo - Day 5 - Closing NightSanremo, ITALY - FEBRUARY 08: Achille Lauro attends the 70° Festival di Sanremo (Sanremo Music Festival) at Teatro ... gqitalia

