Varcaturo, scontro fra due auto, ragazza in gravi condizioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) scontro frontale tra due auto, grave ​una ragazza nel Napoletano. Il fatto è avvenuto a Varcaturo, in zona via Madonna del Pantano: due auto si sono scontrate e ad avere la peggio la conducente della vettura più piccola, una Fiat Seicento, rimasta ferita gravemente e portata in codice rosso all'ospedale La Schiana. fanpage

Varcaturo scontro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Varcaturo scontro