Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 11:10 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli con una cosa Cina Italia pronta a riaprire alcuni voli malata forza del Ministero della Salute smentisce restano chiusi salgono a 61 i casi di positività al coronavirus registrati sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan in quarantena al largo del Giappone lo rendono noto i media locali a bordo della nave ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio compreso il comandante Poor’s Italy al 5% le Stime del PIL della Cina per il 2020 a Fronte del 5,7% ipotizzato in precedenza a causa dei pesanti conseguenza delle epidemie ha scatenato da coronavirus di One la gran parte nell’infarto del coronavirus non registrato nel primo trimestre e la ripresa della Gina sarà giàentro il terzo trimestre dell’anno nervosa 320 in volo da terra da marzo con a bordo 172 persone è ... romadailynews

LegaSalvini : ++ POMEZIA, VANDALIZZATO IL MONUMENTO AI MARTIRI DELLE FOIBE ++ - SkyTG24 : Coronavirus, primo italiano contagiato. 636 i morti, oltre 30mila casi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… -