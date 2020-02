Siria, Mosca: “Airbus con 172 passeggeri scampato di poco ai raid israeliani” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un Airbus A320 decollato dalla capitale iraniana Teheran e diretto a Damasco con un bordo 172 persone è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza presso la base militare russa di Khmeimim, in Siria, a seguito di un attacco missilistico israeliano su alcuni quartieri di Damasco e alla risposta della contraerea. fanpage

