Scoraggiante l’ultima foto del Samsung Galaxy S20: non sembra un device premium? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non potevamo esimerci dal tornare a parlarvi del Samsung Galaxy S20, uno smartphone che molto sta facendo discutere di sé, spesse volte nel bene, ma anche nel male (un po' di senso critico è quello che ci vuole per poter dare un giudizio verosimile su un qualsiasi prodotto, di elettronica e non). L'oggetto della nostra discussione è la foto postata da @Ricciolo1 su Twitter (quella che abbiamo utilizzato come immagine di anteprima di questo articolo), che mostrerebbe il retro del Samsung Galaxy S20 (probabilmente del modello standard, almeno stando a quello che ci è parso di capire dalle parole del leaker, che punta il dito contro i progettisti del produttore asiatico). Secondo voi ci sta che uno smartphone simile (ammesso e non concesso che quello in foto sia davvero il portabandiera del colosso di Seul) possa costare 1000 euro? Secondo @Ricciolo1 no, non è cosa da proporre. Questa ... optimaitalia

