Sanremo annuncia vincitore in anticipo (Di sabato 8 febbraio 2020) Sawnremo annuncia in anticipo sui social chi ha vinto la categoria Nuove Proposte: dicono Tecla ma ha vinto Gasman, ed è polemica La finale delle giovani proposte a Sanremo è appena terminata ma in rete scoppia la polemica, vediamo quale pasticcio ha combinato questa volta Mamma Rai! Vince Gamsan ma la Rai sbaglia e dice Tecla sui social A contendersi il primo posto della categoria “giovani proposte” sonoArticolo completo: Sanremo annuncia vincitore in anticipo dal blog SoloDonna solodonna

IoBettySenatore : RT @rockolpoprock: Sanremo 2020: la Rai annuncia la vincitrice delle nuove proposte sui social a votazione ancora aperta (poi si scusa) htt… - zazoomblog : Sanremo 2020 gaffe: sull’account ufficiale compare un post che annuncia il vincitore delle nuove proposte -… - gabrygabr : RT @mattmarzi: Nel frattempo sui social della Rai è stato pubblicato accidentalmente un post che annuncia la vittoria di Tecla Insolia. È t… -