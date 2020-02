Sanremo 2020, toto vincitore: Elodie verso la vittoria (Di venerdì 7 febbraio 2020) Elodie Chi vincerà il Festival di Sanremo 2020? Anche quest’anno, tra pronostici e scommesse, è partito l’infuocato toto vincitore e DavideMaggio.it ha deciso di monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana sanremese, l’atteggiamento dei quotisti, sempre più in fibrillazione per l’individuazione del papabile successore di Mahmood, trionfatore in carica. Ecco, ad oggi, chi sono i favoriti alla vittoria finale. toto vincitore Sanremo 2020: Elodie, Gabbani e Diodato sul podio A poche ore dalla quarta serata, nella quale si esibiranno tutti i big con le canzoni in gara, gli scommettitori sciolgono i dubbi e puntano su Elodie. La vittoria della cantante romana con Andromeda accontenta tutti i bookmakers (per Snai la quota è 4.50, per Sisal Matchpoint 5.00). Ad insidiarla ci sono Francesco Gabbani con Viceversa (rispettivamente 5.00 e 7.50) e Diodato con Fai ... davidemaggio

