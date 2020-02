Sanremo 2020: scaletta quarta serata stasera 7 febbraio 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020: scaletta quarta serata stasera 7 febbraio 2020 Un Festival di Sanremo senza calo fisiologico, quello condotto da Amadeus e che celebra quest’anno la settantesima edizione. La serata di ieri ha superato il cinquanta per cento di ascolti, superando persino la prima puntata andata in onda martedì 4 febbraio, su Rai 1. La terza serata, trasmessa ieri sera in diretta dal celebre Teatro Ariston di Sanremo, ha visto i ventiquattro cantanti in gara protagonisti della performance dei duetti. Ognuno di loro, affiancato da un collega, ha omaggiato la canzone italiana in ogni sua forma. A vincere la sfida è stata Tosca la quale, con la sua classe e solita leggiadria, ha eseguito un brano di Lucio Dalla insieme a Silvia Perez Cruz. Questa sera, durante la quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo 2020 si entrerà invece nel vivo della gara. I ventiquattro ... termometropolitico

