Sanremo 2020 | Leo Gassman è il vincitore delle Nuove Proposte

È Leo Gassman il vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. Il suo brano Vai bene così ha avuto la meglio nello scontro finale contro Tecla, l'altra finalista. Si esibirà, da trionfatore, nella serata finale di sabato 8 febbraio. Come da scaletta, per le Nuove Proposte la quarta serata è quella decisiva Si comincia con la fase delle semifinali, che prevede due scontri a eliminazione diretta. Prima si "scontrano" Tecla Insolia (8 marzo) e Marco Sentieri (Billy Blu), poi Leo Gassman (Vai bene così) e Fasma (Per sentirmi vivo). Il verdetto, stabilito dalla somma dei voti della giuria Demoscopica, della sala stampa e del televoto, manda alla fase finale Tecla (con il 55%) e Leo Gassman (50,1%, quasi un ex equo). Poi, la fase finale, con riapertura del televoto per i due giovani cantanti in gara, di cui viene ...

