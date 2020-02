Rinunciò al trapianto per partorire. Debora se n’è andata per sempre (Di venerdì 7 febbraio 2020) Debora alla fine se n’è andata, ha combattuto per anni con una malattia congenita rarissima: la fibrosi epatica. Debora Mei è morta l’altro ieri nel maceratese, a 51 anni. La notizia si è diffusa immediatamente in città e non solo, perché la donna era molto conosciuta e moltissimo benvoluta. “Aveva una risata che allargava il cuore, che faceva stare bene”, la ricordano gli amici affranti. Debora Mei, figlia di un professore di educazione tecnica e di una addetta dell’Istituto vendite giudiziarie, aveva lavorato nel settore pubblicitario e poi come cassiera al supermercato, dandosi sempre da fare. Purtroppo però la malattia ha preso il sopravvento e era stata costretta a fermarsi. Mentre era in lista d’attesa per un trapianto di fegato, 16 anni fa, aveva scoperto di aspettare un bambino. Con la sua malattia, i medici avevano escluso che potesse rimanere incinta, e poi che riuscisse a ... caffeinamagazine

