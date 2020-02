Riforma fiscale: cercasi mix tra aliquote, detrazioni e Iva. Con un eterno problema: le coperture (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel governo il confronto è iniziato in modo costruttivo, ma bisogna comporre ricette diverse. Si lavora per adottare il modello tedesco. Sul tavolo il sistema con alto numero di scaglioni proposto da Leu ma gradito anche dal Pd ilsole24ore

