Proteggono il cuore e sono antitumorali: le eccezionali proprietà di 2 varietà di mele antiche toscane (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una mela al giorno fa bene, se è una varietà antica, e fa ancora meglio se è anche toscana. Uno studio condotto all’Università di Pisa e pubblicato sulla rivista Molecules ha analizzato due varietà di mele antiche toscane, la Rotella e la Casciana, scoprendo l’eccellente valore nutrizionale di questi frutti. Dalle analisi biochimiche e molecolari è infatti emerso che, rispetto a varietà commerciali come le Golden o le Fuji, queste due mele hanno un maggior contenuto di antiossidanti, sostanze naturali con proprietà cardioprotettive e antitumorali. “Oltre a stabilire il valore nutrizionale, il nostro studio era mirato anche alla caratterizzazione genetica di queste due varietà apparentemente molto simili fra loro – spiega Ermes Lo Piccolo borsista del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali – la salvaguardia del materiale genetico antico è infatti importante ... meteoweb.eu

Paolo_silenzio : @_aggerinthesoul Loro ci vedono, ci proteggono, non devi ringraziarmi sorè, tutto ciò che facciamo, che diciamo vengono dal cuore.?? - zorzi46 : @LorisOrchidea Sono sempre con noi perché le portiamo nel cuore, e ci proteggono sempre. Buonanotte Orchidea. - hugmeaj_ : Fosse per loro davvero mi cancellerebbero tutto dal cuore e dal cervello, lo so che vogliono io stia bene e mi disp… -