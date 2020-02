Pippo Inzaghi: “Ibrahimovic al Benevento? Il presidente voleva anche Mandzukic” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ibrahimovic e Mandzukic in coppia. Era questo il sogno del presidente del Benevento Vigorito nell'ultima sessione di mercato. A rivelare il tutto ci ha pensato Pippo Inzaghi, tecnico della formazione sannita che sta dominando il campionato di Serie B. In un'intervista a Sky, SuperPippo ha parlato delle ambizioni del patron, dedicando anche un pensiero per l'ex compagno Ibra e invitandolo a prendere nella prossima stagione quella casacca numero 9 che sembra essere oggetto di una vera e propria maledizione. fanpage

