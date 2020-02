Oroscopo Branko 7 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Oroscopo di Branko del 7 febbraio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di venerdì per i 12 simboli zodiacali. Branko Oroscopo 7 febbraio da Ariete a Gemelli Ariete – Luna in Cancro disturba Venere, ma la stella della fortuna resterà in aspetto positivo fino ad agosto. Già da domani e domenica avviene qualcosa assomiglia a una favola. In questa giornata occupatevi delle faccende di casa e richiamate il coniuge alle sue responsabilità. Toro – In questa giornata non manca l’amore, Giove vi rende molto passionali ma i risultati più importanti arrivano nel campo pratico, lavoro, affari. Luna in Cancro illumina nel campo delle questioni scritte e favorisce i viaggi, le imprese commerciali e i contatti verbali. ... kontrokultura

