Morto il padre di Meredith Kercher: si indaga su uno scippo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un altro dramma si abbatte sulla famiglia di Meredith Kercher: Morto il padre della studentessa uccisa a Perugia nel 2007. Secondo fonti di stampa inglesi sarebbe stato trovato in strada con diverse ferite, e il caso sarebbe al momento ancora tutto da chiarire. Meredith Kercher: Morto il padre della studentessa uccisa John Kercher, padre di Meredith Kercher, è Morto nelle scorse ore. Lo rivela il Sun, secondo cui avrebbe subito uno scippo nel gennaio scorso, finendo per essere trovato in strada con diverse ferite. Il decesso sarebbe avvenuto in ospedale, e l’episodio sarebbe avvenuto vicino a casa sua. L'articolo Morto il padre di Meredith Kercher: si indaga su uno scippo proviene da The Social Post. thesocialpost

