Lazio Verona: quale è stato il grosso pregio degli scaligeri (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Hellas Verona di Juric è stato intenso fino alla fine a Roma. La Lazio non riusciva a impostare bene da dietro Contro la Lazio, l’Hellas Verona di Juric ha offerto la solita gara di grande intensità nel pressing. Asfissianti marcature a uomo che hanno reso difficile la costruzione laziale, spesso in difficoltà nel risalire il campo. Il grosso merito degli scaligeri è stato quello di restare costanti nei 90′. Alle piccolo succede spesso di difendersi molto bassi nell’ultima parte di gara. L’Hellas è invece riuscito a pressare in avanti con grande continuità, inducendo spesso la Lazio al disimpegno sbagliato. Un esempio nella slide sopra, un’azione intorno al 70′. I padroni di casa non hanno soluzioni di passaggio sul breve, con il Verona che sporca bene la costruzione avversaria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

SkySport : Lazio-Verona, show dell'Olimpico: l'aquila disegnata con le torce dei telefoni. LE FOTO - SkySport : ???? Serie ?? – 17^ giornata ?? #Lazio ?? #Verona 0-0 #SkySport #LazioVerona - Sport_Mediaset : Le coreografie più belle del #calcio: spettacolo in curva. La #CurvaNord della #Lazio ha dato spettacolo prima del… -