Junior Cally si confessa, soffre di una malattia rara sin da piccolo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Junior Cally è indubbiamente una delle presenze più discusse all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Tantissime le reazioni che si sono susseguite dopo l’annuncio della sua partecipazione. Nelle ultime ore, il cantante ha svelato a tutti di soffrire, sin da quanto era bambino, di una rarissima malattia autoimmune. Di cosa si tratta? Junior Cally e la piastrinopenia Antonio Signore, questo è il vero nome del noto Junior Cally, ha aperto il suo cuore ai fans ed ha svelato i retroscena di un problema che lo affligge sin da piccolo. Si tratta della piastrinopenia, una malattia molto rara di cui non sentiamo quasi mai parlare. Le parole dell’artista hanno lasciato pochi spazi ai dubbi ed hanno chiarito qualche tratto in più di una personalità, come quella di Junior Cally, forse troppo spesso incompresa. “Fra i 14 e i 18 anni ho praticamente vissuto in ospedale ... kontrokultura

