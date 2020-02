Governo ultime notizie | Renzi “non vogliamo farlo cadere”

Pensioni anticipate 2020 ultime : oggi 7 febbraio nuovo incontro Sindacati-Governo : Proseguono gli incontri tra Governo e Sindacati per discutere delle Pensioni a 360 gradi. Dopo l’incontro del 3 febbraio, oggi 7 febbraio le parti sociali tornano al Ministero del lavoro per parlare della rivalutazione delle Pensioni. Si proseguirà poi il 10 febbraio con un attesissimo incontro sulla flessibilità in uscita, per concludere poi il 19 febbraio con uno sulla previdenza complementare. Ecco le parole di Domenico Proietti ...

Governo ultime notizie - Zingaretti : “invito Di Maio a pensare al futuro” : Governo ultime notizie, Zingaretti: “invito Di Maio a pensare al futuro” Nella giornata di ieri 5 febbraio abbiamo parlato della manifestazione lanciata dal M5S contro il ripristino dei vitalizi. A metà mese, il Movimento 5 Stelle proverà a riprendersi la piazza. Si tratta della prima mobilitazione chiamata dal reggente Vito Crimi: un successo in termini di partecipazione potrebbe rilanciare le aspirazioni dell’attuale capo politico in ...

Governo ultime notizie : PD “accelerare su agenda e serve un tagliando” : Governo ultime notizie: PD “accelerare su agenda e serve un tagliando” La fase di verifica pattata tra le componenti della maggioranza va avanti e il PD cerca di dare una accelerata. Forte del buon risultato delle ultime regionali in Emilia-Romagna, Il Partito Democratico ha visto un incremento di consensi a livello nazionale, mentre il principale alleato dei dem continua a perdere terreno. Il Movimento 5 Stelle, in piena fase di ...

Governo ultime notizie : Renzi fa muro su prescrizione. Che scenari? : Governo ultime notizie: Renzi fa muro su prescrizione. Che scenari? Mentre i media centrano la propria attenzione sul coronavirus, il Governo è alle prese con l’avvio della “fase due” (così come definita dal primo ministro Giuseppe Conte). La seconda fase dell’esecutivo giallo-rosso si è aperta con il vertice tra i capo delegazione a fine gennaio. In quell’occasione, Alfonso Bonafede ha esordito come capo della ...

Governo ultime notizie : verifica maggioranza - il punto a fine gennaio : Governo ultime notizie: verifica maggioranza, il punto a fine gennaio Siamo giunti ormai a fine mese e, come promesso dal primo ministro Giuseppe Conte, oggi 30 gennaio è il giorno della verifica di Governo. Dopo le lunghe campagne elettorali regionali per Emilia-Romagna e Calabria si torna a discutere sui grandi temi per l’esecutivo. Per la prima volta in questi due anni, cambia il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Governo. ...

Governo ultime notizie : fase due esecutivo - giovedì il via alle verifiche : Governo ultime notizie: fase due esecutivo, giovedì il via alle verifiche Come segnalato in più occasioni su queste pagine, dopo le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria (che hanno canalizzato l’attenzione e gli sforzi di media e partiti), è il momento di tornare a discutere dei grandi temi di politica nazionale. Conte aveva già avvisato, in tempi non sospetti, che la valutazione del lavoro svolto finora e l’elaborazione delle ...

Governo - ultime notizie : si torna a discutere di Alitalia - Atlantia e nomine : Governo, ultime notizie: si torna a discutere di Alitalia, Atlantia e nomine Passato il voto, passata la tempesta. L’esecutivo ne esce, se non rafforzato, quantomeno “non in crisi”. Di per sé, è già una notizia. Chiaramente dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria (con il primo che ha catalizzato l’attenzione dei media e dei partiti) è il momento di tornare a discutere dei grandi temi pendenti in agenda. Ci sono tre ...

Pensioni ultime notizie : superamento Fornero - trattativa Governo-sindacati : Pensioni ultime notizie: superamento Fornero, trattativa governo-sindacati Lunedì 27 gennaio c’è stato l’atteso incontro-confronto tra governo e sindacati sul tema delle Pensioni. I temi trattati sono le proposte da concretizzare nel dettaglio e le tempistiche di realizzazione. Dal governo non c’è ancora una linea chiara da seguire, mentre i sindacati hanno già presentato sul tavolo le loro idee. C’è una Quota 100 da risolvere (scadrà il 31 ...

Pensioni ultime notizie - inizia oggi il confronto tra Governo e sindacati : le proposte : Pensioni ultime notizie, al via il confronto tra Governo e sindacati per ascoltare le proposte al fine di poter raccogliere informazioni per una riforma delle Pensioni che sia efficiente ed equa per tutti. I principali obiettivi sono quelli di trovare una soluzione allo scalone di quota 100 e quello di rendere il sistema Pensionistico più flessibile, superando la Legge Fornero. A partire dalle ore 11 di oggi dunque, rappresentanti del Governo ...

Pensioni ultime notizie : uscita anticipata a 64 anni - il piano del Governo : Pensioni ultime notizie: uscita anticipata a 64 anni, il piano del governo Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro tra governo e sindacati di oggi, lunedì 27 gennaio: si discuterà sula riforma generale del sistema Pensionistico, sul post-Quota 100, sul superamento della Legge Fornero, e sui nuovi requisiti per l’uscita anticipata. C’è distanza tra gli obiettivi dei sindacati e quelli del governo, sebbene alla fine dovrebbe ...

Pensioni ultime notizie : confronto Governo-sindacati lunedì. I punti : Pensioni ultime notizie: confronto governo-sindacati lunedì. I punti Pensioni ultime notizie: governo e sindacati preparano il tavolo del confronto per la riforma del sistema previdenziale con in cima alla lista due punti. Innanzitutto, l’esecutivo e le associazioni che rappresentano i lavoratori dovranno affrontare l’annosa questione relativa al superamento della Legge Fornero, in secondo luogo, bisogna evitare lo “scalone” che potrebbe ...

Governo ultime notizie : le reazioni alle dimissioni di Luigi Di Maio : Governo ultime notizie: le reazioni alle dimissioni di Luigi Di Maio Proprio a ridosso delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha deciso di rimettere il proprio mandato nelle mani del reggente pro-tempore, Vito Crimi. Le forze che compongono la maggioranza hanno accolto le dimissioni senza dichiarazioni particolarmente rilevanti. Semplicemente, si è preso atto della ...

Governo ultime notizie : Ghisleri “campagna elettorale su due livelli” : Governo ultime notizie: Ghisleri “campagna elettorale su due livelli” Governo ultime notizie: Euromedia “elettori dovranno decidere se cambiare” Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto demoscopico Euromedia Research, è stata intervistata in collegamento video da Myrta Merlino (storica anfitriona del programma di La7 “L’aria che tira”). La nota sondaggista ha rimarcato – qualora ce ne fosse ...

Governo ultime notizie : modifiche Jobs Act - parla Nunzia Catalfo : Governo ultime notizie: modifiche Jobs Act, parla Nunzia Catalfo La madrina del Reddito di Cittadinanza, la ministra Nunzia Catalfo, ha parlato di una delle riforme cardine del Governo Renzi: il Jobs Act. Al tempo, la riforma del lavoro avanzata dall’ex segretario dem e inquilino di Palazzo Chigi fece storcere il naso un po’ a tutti. Il nodo gordiano fu l’abolizione dell’art.18, che garantiva una certa tutela ai ...