Fisico mediterraneo? La dieta ideale ti concede il fritto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Se hai spalle e punto vita stretti e fianchi e gambe un po’ rotondi, appartieni al biotipo ginoide, caratterizzato da un accumulo adiposo localizzato sui glutei e nelle zone laterali delle cosce, mentre sarà meno evidente nella parte alta del corpo, per questo viene definito “a pera”. Una conformazione fisica tipica delle donne mediterranee che però può interessare anche alcuni uomini a causa di una ridotta sintesi di testosterone o per una eccessiva assunzione di cibi ricchi di sostanze ad azione estrogenica (come prodotti a base di soia o carni di animali a cui siano stati somministrati steroidi anabolizzanti, in particolare il pollo e il vitello). Il problema è che molto spesso le persone che presentano questo tipo di obesità, detta anche “epato-adrenergica”, hanno molta difficoltà a dimagrire nei punti giusti e spesso sono costrette a seguire diete tristi e mortificanti che non ... dilei

Gabriele_fisico : @BacciMarica @matteosalvinimi Va a vedere quante ong ci sono nei paesi poveri, ci son le stesse del mediterraneo. Sei solo un ?? - BALDINIPAOLA : @sun_8198 Cosa c'è da dire sul fisico della Incontrada? Io, da donna, la trovo sinceramente molto bella...ha un vis… -