Conferenza stampa Sarri: «A Verona partita difficile» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Conferenza stampa Sarri: il tecnico della Juventus analizza la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona Maurizio Sarri è intervenuto in Conferenza stampa per analizzare la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona: «Il Verona è imbattuto da diverse partite, sta facendo una grande stagione. Ha un allenatore di grande livello, la partita è palesemente difficile e questo è chiaro anche ai nostri giocatori». LEGGI QUI LA Conferenza stampa INTEGRALE «Se dicessi il contrario sottovaluterei la loro intelligenza. Mi sembra palese che tutti abbiano visto la partita che il Verona hanno fatto in settimana. Ma questo è il loro standard nella stagione», ha concluso il tecnico della Juventus. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

OfficialASRoma : ?? Ecco i nostri convocati per #RomaBologna ?? Come annunciato da Paulo Fonseca in conferenza stampa, torna a dispo… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : Pochi minuti alla conferenza stampa di Mister #Sarri! ?? LIVE su @juventustv ?? -