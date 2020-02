Come la Nasa sta cercando di reinventare l’aviazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nuove performance, consumi diversi, minor impatto ambientale, nuove missioni: sono questi i binari sui quali si muove lo sviluppo degli aerei del futuro, dove la Nasa, sempre più coinvolta in attività non strettamente legate all’esplorazione spaziale, ha un ruolo chiave. Ne troviamo alcuni esempi in questo video, una sorta di trailer che inquadra i prossimi cinquant’anni dell’aviazione statunitense. Al centro dei piani dell’Agenzia spaziale americana, al momento c’è un obiettivo ambizioso: lo sviluppo della prima rete di voli supersonici. (Credit video: Nasa) Come la Nasa sta cercando di reinventare l’aviazione Wired. wired

