Tiziano Ferro: “Anche stasera in scaletta dopo mezzanotte”, è ancora polemica con Amadeus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tiziano Ferro non recede dalla polemica scatenata relativamente ai tempio di esibizione previsti per Sanremo. “Anche stasera in scaletta dopo mezzanotte” scrive il cantante in una Instagram story, palesando il suo malcontento a poche ore dal momento in cui aveva zittito Fiorello sul palco. “Un’uscita infelice” ha commentato oggi Amadeus in conferenza stampa. fanpage

