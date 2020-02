Silvio Berlusconi, la confessione dopo le regionali: "I M5s mi stanno cercando, ma io non li voglio vedere" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Silvio Berlusconi lo ribadisce, "i Cinque Stelle sono in liquefazione". L'addio di Luigi Di Maio dalla leadership ha diviso in due il Movimento, ormai arrivato al "si salvi chi può". Si tratta di un processo irreversibile. "dopo le regionali - confessa il Cav durante il comitato di presidenza del pa liberoquotidiano

nove : Il partito di Silvio Berlusconi ha debiti per 100 milioni di euro: licenziare la maggior parte dei dipendenti non è… - MZampedroni : -Milanese ex capo del governo Bettino Craxi, processato e condannato. -Milanese Silvio Berlusconi ex capo del gover… - boni_franco : RT @Azzurra6671: Il partigiano più giovane d'Italia ha 2 anni, quando è arrestato per aver lanciato un pannolino sporco contro un nazista.… -