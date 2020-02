Sanremo 2020, un uomo ha avuto un infarto durante le esibizioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Momenti di panico al Festival di Sanremo 2020. Un uomo di 42 anni, nel corso della seconda serata della kermesse canora è stato colpito da un infarto. L'intervento repentino dei medici ha permesso che la situazione non degenerasse, il tutto è avvenuto nel massimo riservo tanto che l'accaduto non è stato comunicato in diretta. fanpage

